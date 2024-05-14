Mediatek сделала среднебюджетный мощный процессор для смартфонов

Mediatek представила новый мощный процессор, специально разработанный для смартфонов среднего ценового сегмента.

Компания представила Dimensity 8250, который стал настоящим прорывом в мире мобильных чипов. Он обладает передовым 4-нм техпроцессом, что делает его идеальным выбором для пользователей, ищущих оптимальное сочетание производительности и доступной цены.

Dimensity 8250 – это переименованная и усовершенствованная версия своего предшественника, Dimensity 8200, выпущенного в 2022 году. Новинка поддерживает Wi-Fi 6E 2×2 MIMO, обеспечивая еще более стабильное и быстрое подключение к сети. Остальные характеристики остались практически неизменными, включая ядра процессора, частоты и графику.

Архитектура Dimensity 8250 основана на 8 ядрах: Cortex-A78 (до 3,1 ГГц), Cortex-A78 (до 3,0 ГГц) и Cortex-A55 (до 2,0 ГГц). Чипсет выполнен по 4-нм техпроцессу с 4 МБ кеша L3 и имеет TDP 6 Вт.

Он оснащен мощным видеоядром Mali-G610 MC6 для высококачественной графики и нейропроцессором Mediatek APU 580 для обработки задач искусственного интеллекта.

Результаты производительности в бенчмарках впечатляют, с общим баллом около 950 000 в AnTuTu и показателями GeekBench 6 на уровне 1225/3900 баллов для одноядерной и многопоточной работы соответственно.

Графическая производительность достигает около 4400 баллов. Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR5-6400 и постоянную память UFS 3.1.

Dimensity 8250 способен справиться с дисплеями разрешением до 2560×1440 пикселей с частотой обновления до 120 Гц или с FullHD-экранами, обновляющимися с частотой до 180 Гц.

Благодаря встроенному ISP-ядру, процессор может работать с камерами разрешением до 320 Мп или с тремя 32-мегапиксельными сенсорами. При съемке видео достигается максимальное качество 4K при 60 кадрах в секунду, с поддержкой электронной стабилизации и размытия заднего фона.

Чипсет поддерживает самые современные технологии связи, включая Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и 5G (SA, NSA и 3CC с частотой ниже 6 ГГц) с пропускной способностью до 4,7 Гбит/с. Он также обладает поддержкой навигационной системы NavIC.

Dimensity 8250 предназначен для устройств с ценой до 360 долларов и может стать основой для грядущего смартфона OPPO Reno 12.