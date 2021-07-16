MediaTek представляет чипы Helio G96 и Helio G88

В прошлом году MediaTek анонсировала Helio G95 SoC с игровой технологией HyperEngine компании для оптимизации процессора, графического процессора и оперативной памяти, а также возможности подключения. Теперь компания выпустила своего преемника — MediaTek Helio G96.

Вместе с Helio G96 компания анонсировала еще один чипсет серии G, получивший название MediaTek Helio G88. Оба чипа разработаны с упором на мобильную фотографию.

MediaTek Helio G96 поддерживает дисплеи с частотой 120 Гц и разрешением экрана до Full HD +. Он поддерживает как ЖК- панели, так и AMOLED-панели без ограничений в поставке DDIC, интерфейсе C-phy или D-phy. Чтобы удовлетворить потребности в играх, компания также добавила технологию HyperEngine 2.0 Lite.

Чипсет оснащен двумя процессорами Arm Cortex-A76, работающими на частоте до 2,05 ГГц. Также есть память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2. Он поддерживает 108-мегапиксельные камеры, интеграцию быстрого модема Cat-13 4G LTE WorldMode, две SIM-карты 4G и услуги VoLTE и ViLTE, а также интеллектуальный механизм управления ресурсами и сетевой механизм компании.

С другой стороны, MediaTek Helio G88 поддерживает разрешение экрана Full HD + с частотой обновления 90 Гц. Он поставляется с восьмиядерным процессором, который включает в себя два процессора Arm Cortex-A75, работающих на частоте до 2,0 ГГц, и графический процессор Mali-G52 MC2.

Он поддерживает до 64-мегапиксельных основных камер, аппаратный механизм глубины для двухкамерных снимков боке, блок управления камерой, технологии электронной стабилизации изображения и компенсации скользящего затвора.

MediaTek ничего не сообщает о ценах и доступности для любого из чипсетов и будущих устройств на их основе. Похоже, придется немного подождать, чтобы получить информацию о телефонах на этих двух чипах.

Источник — Astera.