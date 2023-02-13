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MediaTek представила процессор Helio G36 для смартфонов начального уровня

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MediaTek не стала проводить большую презентацию для нового процессора, который будет работать в бюджетных смартфонах.
Представленная однокристальная система Helio G36 это 12-нанометровая платформа, которая в первой половине 2023 года начнет устанавливаться в бюджетные смартфоны китайских производителей.

В основе Helio G36 лежит восемь ядер Cortex-A53 и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320, но для снижения цены в новинке понизили частоту ядер, которая на 100 МГц меньше, чем в Helio G35/G37.

Helio G36 поддерживает экраны с разрешением максимум до Full HD+, беспроводные модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5.

Другие данные в MediaTek раскрывать не стали, но нужно учесть, что это формальное обновление старой платформы, так как техпроцесс 12 нм уже давно существует и сейчас он не является энергоэффективным и современным.

MediaTek MediaTek Helio G36
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