MediaTek представила новый процессор Dimensity 6300

MediaTek представила свой новый процессор под названием Dimensity 6300, который будет использоваться в смартфонах среднего класса.

Первым аппаратом с представленным процессором станет Realme C65 5G.

Новый чип от MediaTek создан с использованием 6-нанометровой технологии и имеет несколько улучшений по сравнению с предыдущей моделью. Производительность процессора увеличилась на 10%, благодаря двум более быстрым ядрам Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц. Остальные шесть ядер — Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2 ГГц. Графические вычисления обрабатывает графический процессор Mali-G57 MC2.

Dimensity 6300 обладает технологией MediaTek UltraSave 3.0+, которая позволяет более эффективно использовать энергию, также процессор получил 5G модем, совместимым со стандартом 3GPP Release 16.

Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR4x и память UFS 2.2, такие стандарты поддерживал и предыдущий процессор серии.

Dimensity 6300 поддерживает экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, также есть поддержка камеры с разрешением до 108 Мп.

Realme C65 5G ожидается как первый смартфон, использующий чипсет Dimensity 6300. Официальная презентация устройства запланирована на конец апреля.

Источник: gsmarena