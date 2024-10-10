MediaTek представила новый и мощный чип Dimensity 9400 для смартфонов

Компания MediaTek анонсировала свою флагманскую однокристальную платформу Dimensity 9400, которая считается самым мощным процессором для Android-смартфонов на данный момент.

Dimensity 9400 изготавливается по улучшенному 3-нм техпроцессу, что обеспечивает 40% прирост энергоэффективности по сравнению с предшественником Dimensity 9300.

Процессор включает одно ядро Arm Cortex-X925 с тактовой частотой 3,65 ГГц, три ядра Cortex-X4 и четыре Cortex-A720, без «малых» ядер. Это позволило увеличить производительность на 35% в одноядерном и на 28% в многоядерном режимах.

Чип также оснащен 12-ядерным графическим процессором Arm Immortalis-G925, который предлагает вдвое больше кеша L2 и на 50% больше кеша L3, а также улучшенную производительность при трассировке лучей на 40%.

Нейропроцессор (NPU) MediaTek поддерживает локальное обучение моделей и повышает производительность обработки запросов большими языковыми моделями на 80%. Новый чип также позволяет генерировать видео с помощью ИИ и включает фреймворк для разработчиков.

Dimensity 9400 поддерживает оперативную память LPDDR5X-10667 и флеш-накопители UFS 4.0. Сигнальный процессор Imagiq 1090 отвечает за работу с камерами, поддерживая разрешение до 320 Мп, съемку видео в 8K при 60 FPS и 4K при 60 FPS на протяжении до 3 часов с 100-кратным зумом.

Встроенный 5G-модем обеспечивает скорость до 7 Гбит/с, а Wi-Fi 7 — до 7,3 Гбит/с. Устройства на базе MediaTek Dimensity 9400 появятся на рынке до конца года.