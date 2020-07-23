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MediaTek представила чипсет Dimensity 720 для дешевых 5G смартфонов

23.07.2020 22:39

MediaTek в текущем году уже представила несколько новых процессоров для недорогих 5G смартфонов. Теперь их линейка расширена за счет новой платформы MediaTek Dimensity 720.
Новая однокристальная система основана на двух ядрах Cortex-A76 с максимальной частотой 2,0 ГГц и шести ядрах Cortex-A55 с частотой, как и первых двух ядрах. В качестве графического ускорителя используется Mali-G57 MC3.

На базе MediaTek Dimensity 720 производители могут создать смартфоны с экранами максимального разрешения 2520х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Процессор также поддерживает работу с HDR10+ и камерой до 64 Мп, но такое разрешение можно использовать если будет одинарная камера. При сдвоенном модуле разрешение может составить 20 и 12 Мп.

В целом новинка рассчитана на смартфоны бюджетного класса, поэтому поддержка ОЗУ только типа LPDDR4 до 12 ГБ, а флеш-накопитель можно будет установить UFS 2.2.

5G модем в процессоре встроен, есть поддержка двухдиапазонного GPS, Wi-Fi 5ac и Bluetooth 5.1.

О производстве Dimensity 720 пока ничего не сообщается, но скорее всего чип уже выпускают, и осенью он дебютирует в новых смартфонах.

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