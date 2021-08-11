MediaTek представила 6-нм чипсеты Dimensity 920 и Dimensity 810

MediaTek анонсировала сегодня на Тайване два новых процессора. Чипсеты Dimensity 920 и Dimensity 810 являются восьмиядерными процессорами с 6-нм техпроцессом, которые обладают большей производительностью и эффективностью, чем их предшественники.

Д-р JC Hsu, корпоративный вице-президент и генеральный директор подразделения беспроводной связи MediaTek, сказал, что новые наборы микросхем разработаны, чтобы «предоставить производителям устройств и пользователям смартфонов самые последние инновации по более доступным ценам для массового рынка». Наборы микросхем обеспечивают повышение производительности, интеллектуального отображения и яркости изображения.

Dimensity 920 — это 6-нм чип с четырьмя ядрами Cortex-A78 с тактовой частотой 2,5 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Графический процессор — это Mali-G68, который, по утверждению MediaTek, имеет все технологии более крупного G78, но оптимизирован для энергоэффективности, что еще больше продлевает срок службы батареи для геймеров. Согласно пресс -релизу, Dimensity 920 предлагает до 9% более высокую производительность в играх по сравнению с Dimensity 900.

Чипсет может работать в паре с памятью LPDDR5 и LPDDR4X и хранилищем UFS 3.1 и UFS 2.2. Dimenity 900 также имеет поддержку Smart Adaptive Display, которая позволяет автоматически регулировать частоту обновления в соответствии с обнаруженной игрой или действием пользовательского интерфейса. В спецификации также упоминается, что он имеет аппаратный движок для захвата видео 4K и может поддерживать до четырех одновременных камер и до 108MP датчиков.

Для подключения в Dimensity 920 есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 5G Call and Data Concurrency 3.0, что позволяет играть в 5G на SIM-карте 1 при получении вызова на SIM-карте 2.

6-нанометровый размер 810 находится ниже 7-нанометрового размера 820. Он также имеет 8 ядер, состоящих из четырех ядер Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и четырех ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. MediaTek утверждает, что он обеспечивает увеличение производительности на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Графический процессор — Mali-G57 MC2.

Чипсет поддерживает дисплеи FHD + с частотой 120 Гц, оперативную память LPDDR4x, память UFS 2.2 (2-полосную) и камеры с разрешением до 64 МП. Чипсет также имеет высококлассные функции AI-камеры, такие как AI-Bokeh и AI-Color в сотрудничестве с Arcsoft.

Источник — Astera.