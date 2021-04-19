MediaTek первой в мире выпустит чип по техпроцессу четыре нанометра

MediaTek сейчас на подъёме, ведь из-за дефицита ее процессоры пользуются высоким спросом.

Тайваньская компания намерена опередить своих конкурентов и раньше Apple и Qualcomm перейти на 4-нм чипы и даже 3-нм. Об этом сообщили зарубежные СМИ, со ссылкой на собственные источники в MediaTek.

Сообщается, что MediaTek самой первой в мире у TSMC закажет процессоры, созданные по 4-нм технологии.

Все процессоры выпущенные по новому техпроцессу будут с поддержкой 5G, и это таким компаниям как Oppo, Vivo и Xiaomi позволит выпустить новые передовые смартфоны с высокой энергоэффективностью.