MediaTek официально анонсировала Dimensity 8400, который дебютирует в Redmi Turbo 4

Компания MediaTek официально объявила о конференции по запуску новых продуктов Dimensity, которая состоится 23 декабря. В центре внимания окажется новый чипсет Dimensity 8400, который обещает стать одним из самых мощных процессоров среднего класса.

По слухам, Dimensity 8400 будет изготовлен по 4-нм техпроцессу TSMC и предложит многоядерную архитектуру. Он будет включать один ядро Cortex-A725 с тактовой частотой 3,25 ГГц, три ядра Cortex-A725 на 3,0 ГГц и четыре ядра на 2,1 ГГц.

Графический процессор Immortalis G720 MC7 будет работать на частоте 1,3 ГГц. Ожидается, что в тестах AnTuTu чип сможет набрать более 1,8 миллиона баллов, устанавливая новый рекорд для чипсетов этого сегмента.

Первым устройством на базе Dimensity 8400 станет Xiaomi Redmi Turbo 4. Смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, LTPS-дисплеем с узкими рамками и защитой для глаз.

Его стеклянный корпус с пластиковой рамкой будет лёгким, но премиальным на вид. Кроме того, устройство получит оптический датчик отпечатков пальцев и основную камеру на 50 Мп.