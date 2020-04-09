MediaTek и Samsung хотят выпустить 5G-чипы для недорогих смартфонов Huawei

Крупнейшие компании MediaTek и Samsung борются за право производить 5G чипы для китайской компании Huawei.

По данным DigiTimes, MediaTek и Samsung планируют поставлять 5G-чипы для аппаратов среднего и начального уровня.

Huawei в свою очередь намерена снизить влияние американских компаний, так как введенные санкции США пока не собирается отменять.

Сейчас в мире существует только четыре компании, которые способны производить 5G чипы, и это Qualcomm, Samsung, MediaTek и Huawei, причем Kirin 5G от Huawei сейчас производит TSMC, но они используются только во флагманских смартфонах.

Специалисты отмечают, что несмотря на спад продаж смартфонов спрос на 5G чипы будет только расти, а Huawei в 2020 году намерена стать лидером рынка среди 5G смартфонов.