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MediaTek хочет раньше обычного представить новый Dimensity 9400

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Недавние сообщения от надежного источника Digital Chat Station указывают на то, что компания MediaTek собирается выпустить новый чипсет Dimensity 9400 раньше обычного.

MediaTek хочет раньше обычного представить новый Dimensity 9400

Обычно такие процессоры анонсируют в конце года, но на этот раз планируется презентация в середине октября. Это значит, что первые телефоны с этим чипом могут появиться раньше, чем устройства с Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, который выйдет 21 октября.

Известно, что модели Vivo X200 и Oppo Find X8 могут стать первыми с Dimensity 9400, а серия Xiaomi 15, работающую на Snapdragon 8 Gen 4, появится позже.

Утверждается, что телефоны на Snapdragon 8 Gen 4 выйдут в ноябре или декабре. Также упоминается о новом чипе Dimensity 8400 для более доступного сегмента.

Хотя подробностей о Dimensity 9400 пока мало, известно, что он будет производиться по 3-нм технологии, что должно улучшить его производительность и время работы от батареи.

Новый чип будет включать ядро Cortex-X925, что позволит увеличить производительность на 30% по сравнению с предыдущими моделями, при этом потребляя на 30% меньше энергии, чем Snapdragon 8 Gen 3.

Dimensity 9400 также станет первым чипом с быстрейшей памятью Samsung LPDDR5x с частотой 10,7 Гбит/с.

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