MediaTek готовится к прорыву с выходом Dimensity 9400

MediaTek готовится к важному прорыву на рынке флагманских чипов с предстоящим выпуском Dimensity 9400.

Утечки информации указывают на значительное улучшение производительности этого чипсета по сравнению с предыдущей моделью, Dimensity 9300, что может стать серьезным вызовом для Qualcomm во флагманском сегменте. Ожидается, что релиз чипсета состоится в четвертом квартале текущего года.

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился интересными деталями о Dimensity 9400. Он сообщает, что этот чипсет показал впечатляющий результат в однопоточном тесте Geekbench 6 — 2700 баллов, что является улучшением на 19,3% по сравнению с Dimensity 9300.

Многопоточный результат достигает 9800 баллов, что означает улучшение производительности на 24,7%. Графический процессор, оснащенный серией Immortalis G9xx, ожидается способным обеспечить частоту кадров в 110fps в тесте GFXBench Aztec Ruins при разрешении 1440p, что является улучшением на 11,1% по сравнению с предыдущим поколением, которое достигало 99fps.

Утечки также указывают на то, что MediaTek и в этом году продолжит использовать архитектуру CPU и GPU от ARM. Dimensity 9400 будет изготовлен с использованием процесса производства TSMC, основанного на 3-нм технологии, что обещает улучшение энергоэффективности на 32%. В его составе CPU планируется включить одно ядро Cortex-X5, три ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720, что является шагом вперед по сравнению с конфигурацией Dimensity 9300, которая была основана на 4-нм технологии.

Ожидается также, что этот чипсет будет поддерживать передовые технологии памяти и обработки искусственного интеллекта. Он будет совместим с оперативной памятью LPDDR5T, что особенно важно для расширения возможностей AI на устройстве, и, возможно, превзойдет возможности модели Dimensity 9300.

Несмотря на все эти улучшения, новый чипсет MediaTek все еще сталкивается с серьезной конкуренцией, особенно со скоро предстоящим Snapdragon 8 Gen 4. Первые сравнения в Geekbench показывают, что Dimensity 9400 демонстрирует значительные улучшения, но возможно не полностью превзойдет показатели производительности своих конкурентов.

Также возникают опасения относительно энергопотребления и производительности ядра Cortex-X5 при различных частотах. Ожидается, что MediaTek решит эти проблемы, чтобы найти идеальный баланс между мощностью и эффективностью, чтобы чипсет Dimensity 9400 смог раскрыть свой полный потенциал.

Источник: gizmochina