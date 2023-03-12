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MediaTek готовит к дебюту новую платформу Dimensity 9200 Plus для флагманских смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

MediaTek уже давно выпускает процессоры, которые способны составить достойную конкуренцию продукции Qualcomm.
Сетевому информатору Digital Chat Station удалось узнать, что MediaTek готовит новый процессор для смартфонов, это будет  разогнанный вариант Dimensity 9200.

В Dimensity 9200 используют одно суперядро Cortex-X2 частотой 3 ГГц, три Cortex-A710 с частотой до 2,85 ГГц и четыре ядра Arm Cortex-A510 с частотой 1,8 ГГц.

В качестве графического ускорителя выступает Immortalis-G715. В разогнанном Dimensity 9200 сохранят все компоненты, но частоты ядра будут повышены.

Таким образом Dimensity 9200 Plus сможет показать производительность на уровне Snapdragon 8 Gen 2. Источник отмечает, что Dimensity 9200 Plus будут производить по улучшенному 4-нанометровому техпроцессу на заводе компании TSMC.

 

Dimensity 9200 Plus
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