MediaTek Dimensity 9300 замечен на AnTuTu с впечатляющим рейтингом

Новый ведущий мобильный процессор от MediaTek, Dimensity 9300 SoC, представляет собой флагманскую модель следующего поколения. Вероятно, этот чипсет найдет свое применение в предстоящих высококлассных смартфонах. Сейчас его производительность была оценена на популярной платформе для сравнительного анализа.

Dimensity 9300 недавно пройдет тестирование в AnTuTu 10. По результатам этого теста видно, что высокопроизводительному процессору удалось набрать более 2 миллионов баллов. Это заметное улучшение в производительности по сравнению с предшественником, серией Dimensity 9200. Благодаря этим показателям, чипсет смог занять первые позиции в рейтингах тестов для устройств Android.

Детали тестов AnTuTu также раскрывают базовую конфигурацию Dimensity 9300. Он включает ядра Cortex X4 и четыре больших ядра Cortex A720. Эти компоненты работают с графическим процессором Immortalis G720 MC12. Дополнительно, этот набор поддерживает оперативную память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. В синтетических тестах устройство с Dimensity 9300 также было оснащено 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ встроенной памяти, дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работало на базе ОС Android 14.

Ожидается, что этот новый чипсет появится в флагманских телефонах, таких как Vivo X100. По неподтвержденным данным, некоторые модели серии Oppo Find X7 также будут оснащены этим процессором. Анонс MediaTek Dimensity 9300, скорее всего, состоится в начале следующего месяца, так что следите за обновлениями по этому чипсету.