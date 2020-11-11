MediaTek анонсировала 7-нм процессор Dimensity 700 5G для бюджетных телефонов 5G

Тайваньская полупроводниковая компания MediaTek анонсировала вчера на своем ежегодном саммите новый мобильный процессор. Dimensity 700, так официально называется чипсет, присоединяется к семейству Dimensity мобильных чипсетов 5G.

В спецификации процессора указано, что это 7-нм восьмиядерный чипсет с расположением ядер ЦП 2 + 6. Dimensity 700 5G имеет 2 ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Графический процессор — Mali-G57 MC2 с тактовой частотой 950 МГц.

Чипсет также имеет 5G-CA (2CC), поддержку Dual 5G SIM (Dual SIM Dual Standby), режимы SA и NSA и MediaTek 5G UltraSave. Другие функции включают поддержку двухполосного хранилища UFS 2.2, частоту обновления до 90 Гц, разрешение до 2520 x 1080, камеры до 64 МП, боке в реальном времени при просмотре портретов и улучшения ночной съемки. Он также имеет поддержку нескольких голосовых помощников, поддержку двухчастотного GPS, NavIC Индии и Bluetooth 5.1.

MediaTek заявляет, что новый чипсет обеспечивает 5G еще большим количеством телефонов, поэтому мы можем ожидать, что он появится в телефонах по цене ниже 250 долларов. Ожидается, что он появится в телефонах в начале следующего года.