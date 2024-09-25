MediaTek 9 октября представит 3-нм процессор Dimensity 9400

Dimensity 9400 дебютирует в новой серии смартфонов Vivo X200, которая ожидается в следующем месяце.

Компания MediaTek официально объявила о проведении конференции 9 октября, на которой будет представлен новый флагманский чип Dimensity 9400. Этот чип станет первым в мире на базе Android с 3-нм техпроцессом TSMC.

Dimensity 9400 будет использовать сверхбольшое ядро Arm Cortex-X925, которое обеспечивает увеличение производительности на 36% по сравнению с предыдущим поколением. Также значительно улучшена работа блока искусственного интеллекта — на 41%.

Чип будет оснащён новым графическим процессором Mali-G925-Immortalis MC12, который, по заявлению компании Arm, является самым производительным и эффективным на сегодняшний день.

Графическая производительность увеличилась на 37%, а производительность трассировки лучей — на 52%, при этом энергопотребление снизилось на 30%.