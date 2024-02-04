Mazda представила новый среднеразмерный внедорожник CX-70 с гибридной силовой установкой.

CX-70 имеет много общего с CX-90 — обе модели разделяют платформу, силовую установку и стиль дизайна. Однако CX-70 позиционируется как пятиместный автомобиль.

Дизайн CX-70 подчёркивает чувство движения, а также повторяет стиль старшей модели.

Мультимедийная система CX-70 получила поддержку Amazon Alexa для управления голосом рядом функций.

Что касается силовых установок, то CX-70 оснащается двумя вариантами: бензиновой силовой установкой и гибридной с подзарядкой. Первая вариация комплектуется 3,3-литровым турбированным рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 280 лошадиных сил и 340 Ньютон-метров крутящего момента, сочетающимся с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Второй вариант гибридный, он получил 2,5-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель и электромотор, суммарная отдача гибридной силовой установки 323 лошадиные силы с максимальным крутящим моментом в 500 Ньютон-метров и электрическим запасом хода 50 км.

Все варианты оснащаются задним приводом, а полный привод доступен в виде опции.

По данным отчёта, Mazda планирует в 2025 году в сотрудничестве с Changan Automobile выпустить гибридную версию CX-70 на китайском рынке.

Источник: ithome