Маячок AirTag от компании Apple уже смогли быстро взломать

Маячок AirTag от компании Apple уже смогли быстро взломать09.05.2021 20:50
Для того чтобы взломать маячок от Apple, потребовалось всего 10 дней.
С момента старта продаж AirTag уже подвергся множеству проверок и даже критики. Журналист Джеффри Фаулер через маячок смог следить за свои другом, а для этого он AirTag подбросил товарищу, который пошел гулять.
Фаулер следил за другом через смартфон и знал его точное местоположение. Журналист отметил, что таким образом можно следить за любым человеком.
Пользователь Twitter по ником Stacksmashing смог взломать AirTag и заменил базовый URL-адрес на другой. Работу взломанного маячка показали в Twitter.
При сканировании взломанного AirTag на смартфоне отображается подменная ссылка, которая ведет на другой сайт, а не на сервис Apple.
Специалист отметил, что таким образом устройство можно использовать для фишинга и других целей.
Built a quick demo: AirTag with modified NFC URL 😎
(Cables only used for power) pic.twitter.com/DrMIK49Tu0
— stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021
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