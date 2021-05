Маячок AirTag от компании Apple уже смогли быстро взломать

Для того чтобы взломать маячок от Apple, потребовалось всего 10 дней.

С момента старта продаж AirTag уже подвергся множеству проверок и даже критики. Журналист Джеффри Фаулер через маячок смог следить за свои другом, а для этого он AirTag подбросил товарищу, который пошел гулять.

Фаулер следил за другом через смартфон и знал его точное местоположение. Журналист отметил, что таким образом можно следить за любым человеком.

Пользователь Twitter по ником Stacksmashing смог взломать AirTag и заменил базовый URL-адрес на другой. Работу взломанного маячка показали в Twitter.

При сканировании взломанного AirTag на смартфоне отображается подменная ссылка, которая ведет на другой сайт, а не на сервис Apple.

Специалист отметил, что таким образом устройство можно использовать для фишинга и других целей.

Built a quick demo: AirTag with modified NFC URL 😎

(Cables only used for power) pic.twitter.com/DrMIK49Tu0

— stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021