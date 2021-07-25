LG и AU Optronics намерены сделать подарок геймерам, и выпустить экраны с частотой обновления 480 Гц.
Игровые мониторы с таким показателем частоты обновления должны появится в начале 2023 года.
В следующем году компании планируют наладить производство матриц с частотой обновления 480 Гц.
Сейчас рекордным показателем обладает только Asus ROG Swift PG25QN, который работает на частоте 390 Гц.
При этом еще в 2017 году компания смогла достичь 480 Гц, но тогда разрешение изображения составило всего 540 р.
Какое максимальное разрешение будет в серийных мониторах при 480 Гц не сообщается, но оно должно быть не менее 480 Гц.