Материнской компании Gearbest грозит банкротство

Gearbest — одна из самых популярных платформ трансграничной электронной коммерции, но теперь будущее платформы кажется шатким, поскольку ее материнская компания Shenzhen Globalegrow E-Commerce Co. находится на грани банкротства, говорится в новом отчете из Китая.

В настоящее время дело, поданное в суд провинции Гуандун, классифицируется как рассмотрение дела о банкротстве, и заявителем является отделение промышленного и коммерческого банка China Co., Ltd. в Шэньчжэне Наньшань, а ответчиком является Shenzhen Globalegrow E-Commerce Co., ООО.



Globalegrow сообщает, что компания не получала никаких юридических документов из народного суда промежуточной инстанции Шэньчжэня. Он также добавил, что компания активно общается и ведет переговоры с Наньшаньским отделением Промышленно-коммерческого банка China Co. Ltd., а также работает над привлечением новых средств, используя все возможные способы. Он надеется достичь урегулирования с банком.

Ранее в этом году, в марте, он продал свою дочернюю компанию Patoxun, находящуюся в полной собственности, за 2,2 млрд юаней с такими брендами, как MPOW, группе компаний, но, похоже, привлеченного капитала было недостаточно. После продажи такие компании, как Xiaomi, Shunwei, CDH, Quantum Yuedong, Xiyin International и другие, стали новыми инвесторами в бренд.

Через месяц ZAFUL, еще одна дочерняя компания Globalegrow, также официально начала работать независимо. В мае председатель и генеральный директор компании Сюй Цзядун подал в отставку по личным причинам. Вместе с ним из компании ушли руководители Ли Цзе и Чжоу Чунянь, а также руководитель отдела внутреннего аудио Ванф Сяоюй.

Источник — Astera.ru.