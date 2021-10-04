Материалы и компоненты Apple iPhone 13 Pro стоят около 570 долларов

Apple выпустила смартфоны серии iPhone 13 в прошлом месяце, и эти устройства настолько востребованы, что компания продлила сроки отгрузки для новых заказов с конца сентября до последней недели октября.

Линейка iPhone 13 Pro поставляется с обновленными спецификациями, и люди из TechInsights разобрали модель внутренней памяти на 256 ГБ, чтобы заглянуть внутрь , что дало некоторую интересную информацию об устройстве.

Информация, предоставленная командой по разборке телефона, показывает, что iPhone 13 Pro поставляется с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Это немного старше, так как более новый вариант памяти — уже доступен LPDDR5.

Кроме того, выяснилось, что графический процессор на iPhone 13 и iPhone 13 Pro, похоже, одинаковый, за исключением количества ядер. Сообщается, что стандартная модель имеет 4-ядерный графический процессор, а модель Pro поставляется с 5-ядерным графическим процессором.

Это аналогичный подход, который Apple использует со своими новыми устройствами Mac на базе M1, где недорогие модели имеют 7-ядерный графический процессор, а более дорогие модели — 8-ядерный графический процессор.

Разборка также показала, что iPhone 13 оснащен камерой шириной 1,7 мкм, что означает, что он имеет более крупные пиксели, чем iPhone 12 с размером пикселей 1,4 мкм. С другой стороны, модель Pro может похвастаться широкой камерой с пикселями 1,9 мкм, по сравнению с 1,4 мкм у предшественницы.

Компания использует собственные микросхемы, включая A15, аудиокодек и аудиоусилители. Другие компоненты поставляются такими поставщиками, как Qualcomm, KIOXIA, NXP, STMicroelectronics, USI, Qorvo и Broadcom .

Стоимость материалов и компонентов iPhone 13 Pro составляет около 570 долларов, что больше, чем 548 долларов, из которых Apple потратила на производство iPhone 12 Pro. Повышенная цена связана с более дорогим чипом, памятью NAND и подсистемой дисплея, а также с увеличением стоимости основного корпуса. Обратите внимание, что цена не включает другие сопутствующие расходы, такие как программное обеспечение , оплата труда, доставка и т. Д.

В настоящее время модель Apple iPhone 13 Pro с 256 ГБ памяти доступна для покупки по цене 1099 долларов. Это означает, что технологический гигант из Купертино продает его по цене, в 1,9 раза превышающей стоимость сборки телефона.