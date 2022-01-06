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Master Lu назвали смартфоны с самой плавной работой по итогам декабря 2021 года

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Специалисты китайского бенчмарка рассказали о самых плавных смартфонах за декабрь 2021 года.
Оказалось, что лучшим является Xiaomi 12 Pro, который получил 216,20 балла. На втором месте также оказался аппарат от Xiaomi и это Xiaomi 12 с результатом 120,04 балла.

Стоит отметить, что эти модели оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 1 и работают под управлением Android 12 с MIUI 13.

На третьем месте в рейтинге смартфонов с самой плавной работой находится Oppo Find N, у которого показатель по результатам тестов составил 202,76 балла.

 

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