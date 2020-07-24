Масштабный сбой сервисов Garmin мог быть вызван хакерской атакой

Предположительно серьезный сбой в работе сервисов Garmin спровоцировали хакеры, однако в самой компании утверждают, что такой сбой не является следствием хакерской атаки.

Как стало известно, в работе сервисов Garmin наблюдался масштабный сбой, который компания сначала пыталась устранить собственными силами.

Однако, как позже выяснилось, причиной такого сбоя могла стать хакерская атака, ведь проблемы наблюдались не только во внутренних серверах и базах компании, но и даже в производственных линиях.

В компании не признаются, что произошла атака хакеров-вымогателей, а вместо этого объявили о большом техническом обслуживании, которое затронуло даже центр обслуживания клиентов.

Пользователи между тем переживают, что из-за этой атаки в сети окажется персональная информация.