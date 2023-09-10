Масштабный инструментария для создания модов Starfield появится в 2024 году

Тодд Говард, главный геймдизайнер Starfield, дал интервью японскому журналу Famitsu, в котором подробно рассказал о создании игры. Он также уточнил примерную дату выхода инструментария для создания модов к игре.

По словам Говарда, появление этого инструмента ожидается уже в 2024 году, однако точная дата пока не называется. Разработчик заверил, что фанаты не будут разочарованы — инструментарий будет таким же обширным и гибким, как и тот, что был представлен для Fallout 4 и Skyrim. Но будут ли добавлены дополнительные функции для удобства создания модификаций, остается неизвестным.

Новая космическая ролевая игра Starfield от создателей серии The Elder Scrolls и последних частей Fallout была выпущена 6 сентября. Игра доступна на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass.