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Масштабный инструментария для создания модов Starfield появится в 2024 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Тодд Говард, главный геймдизайнер Starfield, дал интервью японскому журналу Famitsu, в котором подробно рассказал о создании игры. Он также уточнил примерную дату выхода инструментария для создания модов к игре.

Масштабный инструментария для создания модов Starfield появится в 2024 году

По словам Говарда, появление этого инструмента ожидается уже в 2024 году, однако точная дата пока не называется. Разработчик заверил, что фанаты не будут разочарованы — инструментарий будет таким же обширным и гибким, как и тот, что был представлен для Fallout 4 и Skyrim. Но будут ли добавлены дополнительные функции для удобства создания модификаций, остается неизвестным.

Новая космическая ролевая игра Starfield от создателей серии The Elder Scrolls и последних частей Fallout была выпущена 6 сентября. Игра доступна на ПК, консолях Xbox Series и в сервисе Game Pass.

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