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Mash: у россиян начались массовые сбои на iPhone из-за обновления до iOS 18

Автор На чтение 1 мин Просмотров 245 Опубликовано

Пользователи iPhone массово сообщают о проблемах с устройствами после обновления до iOS 18, как сообщает Telegram-канал Mash.

Mash: у россиян начались массовые сбои на iPhone из-за обновления до iOS 18

Сотрудники сервисных центров отмечают, что количество заявок на ремонт увеличилось в среднем до 20 за час после выхода обновления.

Наиболее часто проблемы возникают у владельцев моделей с новыми запчастями, аккумуляторами и дисплеями, которые начали перегреваться и ломаться.

Пользователи сталкиваются с тем, что телефоны не запускаются, приложения не работают, а устройства не реагируют на кнопку перезагрузки.

Многие сервисные центры отказываются принимать устройства, так как не знают, как их ремонтировать после обновления.

Специалисты советуют откатить устройство до предыдущей версии iOS 17, чтобы избавиться от сбоев. Если проблемы не будут решены, пользователи могут столкнуться с трудностями в ремонте, так как найти оригинальные запчасти станет сложно из-за санкций.

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