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Mash: российский Aquarius пока не сможет заменить айфоны на госпредприятиях

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Отечественный производитель смартфонов Aquarius не сможет в короткий срок заменить все iPhone у госслужащих.
С 17 июня вступает в силу запрет на рабочую переписку через iPhone для сотрудников Минпромторга.

В личных целях аппараты американской компании использовать можно будет, но всю рабочую переписку требуют выполнять на других устройствах, а в качестве альтернативы предлагают использовать смартфоны брендов Huawei, Xiaomi или Oppo, при этом Google Pixel и аппараты компании Samsung не рекомендуют выбирать.

Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники написал, что пока госслужащие должны выполнить переход на рекомендованные Android-смартфоны за свой счет.

Использовать отечественные смартфоны пока нет возможности, так как компания Aquarius не способна удовлетворить спрос по ряду причин.

Среди них нехватка мощностей, дефицит иностранных комплектующих и рост цен на них. В Aquarius также отметили, что в гонку включилась «Лаборатория Касперского» с собственной операционной системой, под нее уже тестируются приложения, а до конца года могут появится уже первые устройства.

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