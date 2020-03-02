Marvel видеотизером анонсировала мобильную RPG в открытом мире

Marvel анонсировала мобильную игру Marvel Future Revolution, которую показали на выставке PAX East, но пока не назвали ее дату выхода.

Marvel Future Revolution будет мультиплеерная RPG в открытом мире, в которой будут известные всему миру герои со всеми своими возможностями.

Разработкой игры занимается студия Netmarble, а она уже выпускала Marvel Future Fight.

В новой игре все события будут развиваться в момент нападения на измерения мультивселенной, а это позволило ввести в игру альтернативных героев.

Например, в трейлере был показан другой Человек-Паук, Доктор Стрэндж и Капитан Марвел.

