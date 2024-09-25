Marshall сделала наушники с автономностью до 100 часов

Marshall анонсировала новые мониторные наушники Monitor III ANC, которые значительно улучшили характеристики по сравнению с предыдущей моделью, выпущенной четыре года назад. Одним из главных достижений является время автономной работы — 100 часов.

Наушники оснащены 32-миллиметровыми драйверами с чувствительностью 117 дБ и импедансом 35 Ω, обеспечивающими диапазон частот от 20 до 20 000 Гц. Они поддерживают пространственный звук и имеют технологию Adaptive Loudness, адаптирующую звуковой баланс в зависимости от громкости и окружающей среды. Оголовье и ушные чашки выполнены из «самовосстанавливающейся» кожи.

В компании также отмечают, что улучшили систему активного шумоподавления, режим прозрачности и качество передачи голоса. Обновленные микрофоны обеспечивают лучшее качество звука в режиме гарнитуры. Несмотря на уменьшение размера драйверов с 40 до 32 мм, качество звука осталось на высоком уровне.

Наушники оборудованы модулем Bluetooth 5.3, поддерживают Bluetooth LE и Auracast. В числе новых функций — кнопка M, к которой можно привязать эквалайзер и приложения, такие как Spotify или голосовые помощники. Без активного шумоподавления наушники могут работать до 100 часов, а с ANC — до 70 часов. Полная зарядка занимает 2,5 часа.

Monitor III ANC доступны для покупки на сайте производителя по цене $349.