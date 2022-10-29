Марка Onyx анонсировала планшет Boox Tab Ultra на электронных чернилах

Onyx готовит к выходу планшет с 10,3-дюймовым дисплеем E Ink. Новая модель получит коммерческое название Boox Tab Ultra и в ней установят 16 Мп камеру.

Стоит отметить, что сочетание камеры и электронных чернил сейчас дает странное сочетание, так как E Ink не дает высокую скорость работы экрана и в ней нет высокой цветопередачи.

Onyx кончено конечно свой планшет разрабатывал для корпоративного сегмента, и по мнению разработчика, камера в планшете будет в основанном использоваться для сканирования документов с последующим их редактированием на устройстве.

Boox Tab Ultra во многом повторит Onyx Note Air 2 Plus. В будущей новинке будет установлен процессор от Qualcomm, предположительно это будет Snapdragon 662.

Чип дополнят 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной. Будет еще поддержка карт памяти. Работать устройство будет под управлением Android 11, адаптированным под особенности E Ink экрана. Планшет еще получит поддержку чехла-клавиатуры и стилуса.