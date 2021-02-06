Марк Цукерберг предрек исчезновение рабочих офисов из-за дополненной реальности

По словам основателя соцсети Facebook, привычные рабочие офисы заменять виртуальной и дополненной реальностями.

Марк Цукерберг предрек исчезновение рабочих офисов из-за VR и AR, о чем написало издание Independent.

Отмечается, что переход на удаленную работу произойдет постепенно, а точнее в течение четырех-пяти лет.

Преимуществом использования новых технологий назван рост производительности труда и уменьшение вредных выбросов в атмосферу из-за отсутствия необходимости добираться на работу на транспорте.

Более того, Цукерберг с уверенностью сказал, что уже через 10 лет половина сотрудников его компании будет работать удаленно.