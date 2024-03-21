Марк Гурман опроверг слухи инсайдеров о презентации Apple 26 марта

По заявлению Марка Гурмана, известного инсайдера и корреспондента Bloomberg, Apple не собирается проводить презентацию новых моделей iPad 26 марта 2024 года.

Это заявление было сделано в ответ на слух, распространенный другим информатором Instant Digital. Гурман не предоставил дополнительных деталей, но подчеркнул, что информация о предстоящей презентации неверна.

Американская компания готовит обновленные модели iPad Pro с OLED-дисплеями, новые Apple M3 и другие новинки. Кроме этого, Apple скоро может представить обновленные версии iPad Air, включая модель с 12,9-дюймовым экраном.

Еще к выходу готовится Magic Keyboard для iPad Pro и новый Apple Pencil, однако когда состоится презентация продуктов, остается неясным.