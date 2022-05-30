Инсайдер Марк Гурман: iPhone 14 получат поддержку Always-on-Display

Always-On Display уже давно применяется на смартфонах, но Apple эту функцию уже давно игнорирует.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман сообщил, что в iPhone 14 появится Always-On Display, что позволит на выключенном экране видеть время, дату и иконки приложений, которые получили уведомление.

По слухам, в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max установят OLED экран с поддержкой частоты от 1 Гц, а это позволит сделать Always-On Display максимально энергоэффективной платформой.

Стоит отметить, что о появлении Always-On Display в iPhone 14 сообщали еще в начале года, тогда такую информацию предоставил основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants Росс Янг.