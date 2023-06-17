Максут Шадаев сообщил, что власти обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung

В России могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG, причем нужно отметить, что LG уже достаточно давно не выпускает смартфоны, а ее подразделение ликвидировано еще в 2021 году.

Глава Минцифры Шадаев сказал, что власти рассматривают сокращение списка перечня товаров для «серого» импорта.

Предлагается запретить параллельный импорт смартфонов корейских марок, так как есть неплохие аналоги китайских производителей.

При этом глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что запрет на поставки по «серому» импорту iPhone не обсуждается.

Помимо этого, рассматривается возможность запрета ввоза в нашу страну серверов и систем хранения данных из недружественных стран.