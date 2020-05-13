Майское обновление Windows 10 уже доступно в виде файлов ISO

Майское обновление Windows 10 уже доступно в виде файлов ISO13.05.2020 13:58
Microsoft открыла возможность загрузки майского обновления Windows 10 2020, но пока оно доступно в виде файлов ISO, и только на странице Microsoft Developer Network.
Первыми крупное обновление всегда получают разработчики, а если в нем не будет обнаружено критических ошибок, то его начнут распространять для остальных пользователей.
Microsoft старается сделать новое обновление максимально стабильным, поэтому и не спешит открывать его для всех пользователей. Когда оно станет доступно для установки в системе появится уведомление.
Стоит напомнить, что в последнее время обновления Windows 10 содержит в себе серьезные баги.
Некоторые пользователи отмечали, что у них замедлилась работа компьютера, а у других пропадали или перемещались файлы.
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