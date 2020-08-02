Майское обновление Windows 10 установлено почти на 12% компьютеров

Специалисты агентства AdDuplex рассказали, как быстро пользователи решаются на майское обновление компьютеров, работающих под управлением Windows 10.

Как рассказали эксперты, по состоянию на начало июля майское обновление Windows 10 было установлено почти на 12% компьютеров.

Такие темпы распространения обновления оказались достаточно высокими. Ранее подобными показателями могла похвастаться только Apple.

Тем не менее самым распространенным все еще остается весеннее обновление, на которое приходится 43,6%. При этом у версии Windows 10 Insider доля составляет всего 0,5%.