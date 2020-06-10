Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей10.06.2020 16:13
Microsoft после прекращения распространения майского обновления Windows 10 повторно открыла к нему доступ.
Теперь крупное весеннее обновление доступно для большинства пользователей, у которых есть ноутбуки или компьютеры.
Windows 10 May 2020 Update начали распространять в конце мая, но в обновлении были обнаружены ошибки, из-за которых разработчики вынуждены были прекратить обновление ОС.
Сейчас для получения обновления Windows 10 May 2020 Update, пользователю следует в настройках открыть «Центр обновлений» и выполнить там проверку доступных обновлений.
При желании можно воспользоваться инструментом Media Creation Tool.
Стоит отметить, что в компании теперь не будут автоматически загружать обновления, если этого не хочет пользователь.
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