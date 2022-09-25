Майнер во Вьетнаме отмыл водой из шланга видеокарты для их дальнейшей перепродажи

Ethereum теперь работает на алгоритме Proof-of-Stake, и для поддержания его работы больше не нужны видеокарты, а значит необходимость в фермах отпадает.

На рынке скоро появится огромное количество поддержанных видеокарт, которые получат статус «бывшая в потреблении», но по факту она была задействована в майнинге.

В Сети появилось видео, как майнер из Вьетнама моет водой под высоким давлением свои видеокарты, прежде чем их отправить на перепродажу.

Такой способ можно назвать эффективным, но не полезным для видеокарт, ведь высокое давление может повредить устройства и если вода не успеет быстро высохнуть, то видеокарты в дальнейшем еще и не будут работать.

Также стоит отметить, что счастливые обладатели «помытых» видеокарт могут столкнутся с коротким замыканием в компьютере.