Maimang 10 SE 5G запущен в Китае с Snapdragon 480

Компания China Telcom представила в Китае смартфон Maimang 10 SE. В отличие от телефонов-предшественников Maimang, 10 SE не имеет бренда Huawei. Это указывает на то, что вместо Huawei китайский оператор связи мог сотрудничать с ODM для создания Maimang 10 SE. Вот вся информация о технических характеристиках, функциях и ценах Maimang 10 SE:

Maimang 10 SE имеет 6,51-дюймовую ЖК-панель с каплевидным вырезом, которая предлагает соотношение сторон 20: 9 и частоту обновления 60 Гц. Устройство поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ для хранения данных и работает на чипе Snapdragon 480.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 22,5 Вт. Смартфон обещает время автономной работы до 29 часов голосовых вызовов, 21 час просмотра веб-страниц, 23 часа воспроизведения онлайн-видео и 16,6 часа онлайн-игр.

У него 8-мегапиксельная передняя камера, а на задней панели — 13-мегапиксельная основная камера и пара 2-мегапиксельных камер. Он работает на ОС Android 11 и оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Maimang 10 SE 5G стоит 1699 юаней (~ 262 доллара) и доступен в трех цветах: Magic Night Black, Aurora Blue и Galaxy Purple. Телефон будет доступен для покупки в Китае с 24 июля.

Источник — Astera.