Mail.ru в 2019 году обогнала владельцев Angry Birds по доходам от приложений

Mail.ru Group в прошлом году на мобильных приложениях заработала больше, чем разработчики популярной серии игр Angry Birds.

Аналитическая компания App Annie назвала разработчиков с самыми большими доходами.

На первом месте в рейтинге финская Supercell, которые являются разработчиками популярной игры Clash of Clans. На втором месте находится вологодская компания Playrix.

Третью строчку заняла компания Mail.ru Group, которая обошла в рейтинге финскую Rovio. Последней принадлежит целая серия игр Angry Birds.

В 2018 году в рейтинге App Annie компания Mail.ru Group находилась на пятом месте, а также уступала Rovio и Huuuge Games.

Лидирующую же строчку по доходам в позапрошлом году занимала Supercell.

В Mail.ru Group отметили, что рост выручки был зафиксирован за счет бренда My.Games, а это и позволило компании в прошлом году выйти на третью позицию.