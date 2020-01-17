Mail.ru в 2019 году обогнала владельцев Angry Birds по доходам от приложений

Mail.ru в 2019 году обогнала владельцев Angry Birds по доходам от приложений17.01.2020 15:15
Mail.ru Group в прошлом году на мобильных приложениях заработала больше, чем разработчики популярной серии игр Angry Birds.
Аналитическая компания App Annie назвала разработчиков с самыми большими доходами.
На первом месте в рейтинге финская Supercell, которые являются разработчиками популярной игры Clash of Clans. На втором месте находится вологодская компания Playrix.
Третью строчку заняла компания Mail.ru Group, которая обошла в рейтинге финскую Rovio. Последней принадлежит целая серия игр Angry Birds.
В 2018 году в рейтинге App Annie компания Mail.ru Group находилась на пятом месте, а также уступала Rovio и Huuuge Games.
Лидирующую же строчку по доходам в позапрошлом году занимала Supercell.
В Mail.ru Group отметили, что рост выручки был зафиксирован за счет бренда My.Games, а это и позволило компании в прошлом году выйти на третью позицию.
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