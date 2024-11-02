Mail.ru отменила бесплатные 100 ГБ для пользователей «Облако Mail»

В конце октября 2024 года компания Mail (входит в VK) сообщила своим клиентам о прекращении действия бесплатного тарифа на 100 ГБ для первых пользователей сервиса «Облако Mail.ru». Этот тариф, предоставленный бета-тестерам при запуске в 2013 году, будет отменён 11 ноября 2024 года.

Пользователи, чьи файлы превышают лимит, смогут получить доступ к своим данным до 11 февраля 2025 года. Однако они не смогут просматривать или делиться этими файлами.

После этой даты данные будут удалены без возможности восстановления. Пользователи могут сохранить свои файлы, скачав их на локальное устройство или оформив подписку на Mail Space.

Причиной изменения политики стало увеличение функциональности сервиса и стремление компании сосредоточиться на развитии инструментов для продуктивности.

С момента запуска в августе 2013 года «Облако Mail.ru» стало популярным хранилищем данных, предлагая пользователям до 100 ГБ пространства навсегда.

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