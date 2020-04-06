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Mail.ru Group перезапустила ICQ

06.04.2020 13:58

Российская IT-компания Mail.ru Group выпустила обновленную версию месенджера ICQ, в котором теперь есть некоторые новые функции и групповые звонки с увеличенным количеством участников.
Обновлённый сервис получил название ICQ New. В нем разработчики Mail.ru Group добавили ИИ, изменили интерфейс и стиль.

Искусственный интеллект (ИИ) позволяет быстро отвечать на сообщения, и эта функция получила название Smart Reply, а через нее пользователь получает несколько быстрых ответов и стикеры.

Появилась в мессенджере еще возможность перевода аудио в текст и совершения групповых звонков до 30 человек.

Помимо этого, в ICQ New добавили возможность создание групповых чатов и каналов.

Программистам дали возможность создания ботов, а для этого была разработана специальная платформа, через которую можно не только создать ботов, но также и принять участие в развитии сервиса.

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