Magura придумала уникальную тормозную систему для велосипедов

Magura создала уникальную встроенную тормозную систему (IBS) для велосипедов. Эта система автоматически регулирует тормозную способность обоих тормозов одним нажатием руки.

Обычно передний тормоз обеспечивает наибольшую тормозную способность, но многие велосипедисты опасаются использовать его из-за страха перелететь через руль. Это приводит к ухудшению тормозной способности, уменьшению устойчивости при торможении и износу заднего тормоза.

Таким образом, была разработана система IBS. Она оптимизирована для использования с гидравлической тормозной системой Magura MT C4. Система состоит из модуля, установленного на раме велосипеда, и гидравлических шлангов, соединяющих модуль с передним и задним тормозными поршнями.

IBS использует механическую систему и автоматически активирует оба тормоза одновременно при нажатии на один тормозной рычаг.

При нажатии на задний тормоз, система IBS также пропорционально замедляет переднее колесо. Эта технология уже используется на некоторых мотоциклах.

Согласно заявлению компании Magura, при использовании IBS для торможения одной рукой тормозной путь сокращается на 40% по сравнению с использованием только заднего тормоза на велосипедах без IBS.

Однако все велосипеды, оснащенные IBS, также должны иметь традиционные передние и задние тормозные системы в соответствии с законодательством.

На данный момент система IBS не доступна для установки на существующие велосипеды. Она была представлена компанией Magura на выставке Eurobike 2023 в качестве исследовательского проекта.

Однако система уже используется в коммерческом электровелосипеде FS от Ca Go, и в будущем появятся другие модели велосипедов, оснащенные IBS.