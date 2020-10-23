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MagSafe заряжает в 2 раза медленнее, чем проводное зарядное устройство USB-C мощностью 20 Вт

23.10.2020 15:10

Зарядное устройство Apple MagSafe заряжается в два раза медленнее, чем проводное зарядное устройство USB-C на 20 Вт, согласно новому видеообзору iPhone 12, опубликованному Джоанной Стерн из Wall Street Journal.

MagSafe заряжает в 2 раза медленнее, чем проводное зарядное устройство USB-C мощностью 20 Вт

Обзор iPhone 12 и iPhone 12 Pro в целом критиковал технологию Apple MagSafe, объясняя, что эта идея кажется лучше в теории, чем на практике.

Хотя Стерн обнаружил, что зарядное устройство MagSafe заряжает iPhone 12 быстрее, чем традиционное беспроводное зарядное устройство Qi на 7,5 Вт, оно все же работает медленнее, чем подключение напрямую к зарядному устройству на 20 Вт. Зарядное устройство на 20 Вт заряжает пустой iPhone до 50% всего за 28 минут, а MagSafe — за 1 час.

Обзор также критически оценил тот факт, что общая стоимость зарядного устройства MagSafe и адаптера питания на 20 Вт составляла вместе 58 долларов, а длина кабеля зарядного устройства MagSafe составляет менее ярда.

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