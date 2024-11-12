Магнитная буря ожидается 10 ноября: ученые предупреждают о возмущениях

В воскресенье, 10 ноября, на Земле возможна магнитная буря, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Согласно прогнозу, геомагнитное поле начнет возмущаться с 6:00 мск, а с 9:00 начнется буря, хотя её сила не достигнет уровня G1 (слабая). С 12:00 буря начнёт ослабевать, и после 15:00 геомагнитная активность снова станет спокойной.

Ранее, 9 ноября, между 6:00 и 9:00 мск уже были зафиксированы небольшие возмущения геомагнитного поля, которые быстро утихли. Прогнозируется, что до 6:00 10 ноября ситуация останется стабильной.

Также ученые отмечают, что в период 9 и 10 ноября возможны слабые колебания магнитного поля, что может привести к временному ухудшению качества коротковолновой радиосвязи в некоторые часы суток. На это также указывают наблюдения за активностью Солнца: в последние две недели на его поверхности возникли новые пятна, что может свидетельствовать о приближении пика солнечной активности в рамках текущего цикла.