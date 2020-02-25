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«Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений от SAP

25.02.2020 15:34

Крупнейший в России ритейлер «Магнита» за три года перейдет на управление через систему от SAP.

Компания уже подписала контракт с поставщиком и на первом этапе на новый тип управления бизнес-процессами переведут движение товаров, автоматизацию кадров, финансов и отчетности.

Работать «Магнит» будет через систему SAP S/4 HANA Retail. В общей сложности к автоматизации процессов подключат свыше 40 модулей.

На первом этапе в новой программной среде будут работать только некоторые магазины, а когда все будет налажено, компания начнет подключать к SAP и другие точки.

Изначально «Магнит» работал на собственных решениях, но SAP используют все крупнейшие в мире ритейлеры.

В компании рассчитывают, что переход на новую платформу позволит перенять опыт мировых компаний и оптимизироваться стандартные бизнес-процессы.

Внедрение IT-решений от SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) должно пройти за три года.

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