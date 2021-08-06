Magic UI 5.0 в серии HONOR Magic3 может быть основан на HarmonyOS

HONOR готовится к запуску своей первой серии смартфонов премиум-класса после продажи HUAWEI. Это устройства серии HONOR Magic3, которые планируются стать официальными 12 августа.

Накануне информационный агент Weibo сообщил, что эти телефоны будут поставляться с Magic UI 5.0, новой версией мобильного программного обеспечения компании. По его словам, последняя версия Magic UI 5.0 будет основана на HUAWEI HarmonyOS.

Для тех, кто не знает, ходят слухи, что китайские OEM-производители Android используют HarmonyOS на своих смартфонах в течение последних нескольких месяцев. Следовательно, неудивительно, что HONOR может быть одним из них.

Для бренда также имеет смысл продолжать использовать программное обеспечение своей бывшей материнской компании. Потому что он также отвечал за улучшения в этом программном обеспечении через свой собственный отдел исследований и разработок, к которому у него все еще есть доступ в рамках продажи.

Если бы это было не так, HONOR отказалась бы от таких функций, как многоэкранная совместная работа, которую она до сих пор использует на своих смартфонах для подключения к своим ноутбукам, телевизорам и планшетам.

Также стоит отметить, что HarmonyOS на смартфонах и планшетах в его нынешнем виде — это просто AOSP. Другими словами, это просто новая версия EMUI с другим именем. Следовательно, даже если HONOR использует HarmonyOS в качестве основы для своего Magic UI 5.0, он сможет запускать приложения Android.

Источник — Astera.