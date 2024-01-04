Магазины в России могут обязать продавать отечественную технику

Согласно предложению, с 1 марта 2024 года магазины и маркетплейсы будут обязаны продавать российскую и белорусскую технику.

Правительство планирует ввести обязательный минимум ассортимента отечественной электроники в магазинах как офлайн, так и онлайн.

Крупные маркетплейсы и торговые сети уже начинают заключать соглашения с отечественными производителями. Однако, некоторые эксперты высказывают опасения, что нерыночные методы, такие как принудительное продвижение товаров, могут создать негативное отношение у покупателей и повлиять на конкурентоспособность отечественных товаров.

Однако, другие эксперты полагают, что подобные меры направлены на поддержку отечественного производства и могут повысить его конкурентоспособность.

Ожидается, что спрос на отечественную технику может возрасти, но со временем покупатели могут стать более критичными и выбирать товары на основе их качества и цены.

Источник: hi-tech.mail.ru.