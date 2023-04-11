Магазины DNS начнут продавать видеокарты NVIDIA RTX 4070 россиянам с 13 апреля

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 поступит в продажу по всему миру 13 апреля, в этот день она станет доступа для покупки и на российском рынке.

Первым о старте продаж GeForce RTX 4070 заявил DNS. Ритейлер сообщил, что с 13 апреля новый графический ускоритель будет доступен для заказа, цену на видеокарту пока не сообщили.

На глобальном рынке ее будет предлагать за 600 долларов.

Из тестов известно, что GeForce RTX 4070 до 1,8 раза быстрее своей предшественницы GeForce RTX 3070.

Все характеристики GeForce RTX 4070 пока не раскрыты, но согласно ранним утечкам, в основе видеокарты лежит процессор AD104-250 / AD104-251 с 5888 ядер CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6X.

Ширина шины новинки 192 бита с пропускной скоростью 21 Гбит/с.