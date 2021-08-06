Xiaomi, по-видимому, начала принимать платежи в криптовалюте в Португалии. Официальный розничный торговец компании Mi Store Portugal недавно принял решение принимать платежи из известных цифровых валют, таких как Биткойн и Эфириум.

Согласно отчету BolNews, китайский технологический гигант теперь может поддерживать платежи от Bitcoin, Ethereum, Tether и даже Dash для покупки смартфонов, умных часов, а также других продуктов и устройств для умного дома. Xiaomi стала партнером Utrust, швейцарского поставщика платежных услуг в криптовалюте, для поддержки платежей с помощью цифровых активов в регионе.

По словам Педро Майя, руководителя отдела маркетинга Mi Store Portugal, «Мы — технологичный, инновационный и прорывной бренд. Вот почему мы всегда хотим быть на шаг впереди. Мы хотим дать возможность всем истинным фанатам технологий покупать свои любимые гаджеты за самые технологичные в настоящее время деньги». Для тех, кто не знает, Португалия — одно из правительств, которое дружественно относится к криптовалюте среди различных европейских стран из-за своего налогового законодательства.

Поэтому неудивительно, что бренд выбрал Португалию в качестве пробной версии для платежей за цифровые активы. Примечательно, что хотя южнокорейский производитель смартфонов Samsung также запустил кошелек с блокчейном еще в 2019 году, его розничные магазины еще не приняли криптовалюту.

Источник — Astera.