Магазин Microsoft Store более чем вдвое уменьшил комиссию с продаж игр для ПК

Microsoft готова пожертвовать свое прибылью с целью привлечения разработчиков в магазин Microsoft Store для ПК.

Компания объявила, что с 1 августа комиссия от продаж игр через магазин Microsoft Store будет снижена с 30 до 12%.

То есть компания будут забирать 12% с продажи проекта, тогда как ранее с разработчиков Microsoft требовала комиссию в размере 30%.

Стоит отметить, что Microsoft намерена составить серьезную конкуренцию Valve и Epic Games.

Первая сейчас берет комиссию 30%, но при высоких продажах в Valve действуют снижение до 25 и 20%.